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В ФСБ рассказали об обмене российских пограничников на украинских
15:02
Фото: vk.me
Как заявили представители ФСБ, украинская сторона передала РФ двух российских пограничников.
По данным отечественных СМИ со ссылкой на Центр общественных связей, россияне были возвращены в обмен на двух задержанных ранее в РФ украинских пограничников.
Об осуществленном Россией и Украиной обмене задержанными ранее пограничниками рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Обмен прошел сегодня, 2 марта, под Белгородом, в районе пункта пропуска "Нехотеевка".
Как стало известно, в Россию вернулись пограничники В. Кузнецов и А. Кулуба, которые непреднамеренно оказались на территории соседней страны, когда выполняли служебное задание в Крыму и перестали ориентироваться на местности. С минувшего лета их содержали в СИЗО украинского Херсона.
Украинской стороне были переданы задержанные прошлой осенью офицеры Государственной пограничной службы И. Дзюбак и Б. Марцонь.
Ранее возвращение задержанных у госграницы в Сумской области Марцоня и Дзюбака приветствовал глава государства Петр Порошенко. Как написал украинский лидер в своем фейсбуке, пограничников ранее похитили "агрессоры". Президент сопроводил свои слова фотоснимками, на которых можно было увидеть вернувшихся на Украину Марцоню и Дзюбака.
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