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В Японии проведут антимонопольную проверку Apple и Google


08:25
В Японии проведут антимонопольную проверку Apple и GoogleФото: zoomit.ir

Власти Японии собираются начать проверку деятельности компаний Apple и Google, передает Nikkei.

Как стало известно, речь идет о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, в частности, препятствованию честной конкуренции.

Американские компании заподозрили в использовании их доминирующего положения в IT-сфере в целях подавления конкуренции. Предполагается, что под их влиянием японские производители были вынуждены устанавливать на свою продукцию соответствующее ПО в виде стандартного оборудования. В результате было принято решение о проведении проверки в отношении Apple и Google.

Процессы взаимодействия американских IT-гигантов и японских компаний предстоит тщательно изучить членам специально созданной комиссии. В случае, если предположения подтвердятся, в частности, будут выявлены сомнительные транзакции, в Токио готовы ужесточить антимонопольное законодательство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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