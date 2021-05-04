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Россияне назвали доход, необходимый для счастья


07:42
Россияне назвали доход, необходимый для счастьяФото: vk.com

В среднем жителям России необходимо около 173 тыс. руб. в месяц, чтобы они почувствовали себя счастливыми.

Как передает РИА Новости, наиболее высокими запросы оказались у москвичей.

Исследование проводили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, самыми скромными ожидания были у кировчан, а наиболее высокими - у жителей столицы. Москвичам необходимо ежемесячно 224 тыс. руб. Затем идут Владивосток и Ростов-на-Дону с показателями соответственно 200 тыс. руб. и 195 тыс. руб.

В сравнении с началом года в целом финансовая оценка счастья у россиян увеличилась. В январе участники опроса указывали в среднем 166 тыс. руб., а в прошлом году этот уровень был зафиксирован на отметке 155 тыс. руб.

Опрос осуществлялся в период с 14 апреля по 10 мая, в нем поучаствовали 2,5 тыс. экономически активных респондентов из более чем пятисот населенных пунктов разных регионов РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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