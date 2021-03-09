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Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах


03:10
Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмахФото: livejournal.com

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому операторов обязали блокировать мобильные номера после запроса ФСИН. Речь идет об абонентах, которые содержатся в СИЗО либо уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку сотовой связи в СИЗО и тюрьмах России по соответствующему запросу ФСИН. Согласно изменениям законодательства операторам теперь необходимо приостанавливать оказание услуг по номерам, которые могут незаконно использоваться лицами на территории исправительных учреждений.

Корректировки внесены в ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". С содержанием этого документа уже можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Как следует из текста, информировать операторов о блокировке номеров, могут, в частности, руководители территориального органа ФСИН, в ведении которого находятся те или иные конкретные учреждения. Запрос об отключении должен направляться в письменном виде.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 января, в середине минувшего февраля он был принят нижней палатой. Как пояснял ранее глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн, являющийся одним из авторов этой инициативы, ФСИН сможет выявлять незаконно работающие мобильные номера при помощи технических средств.

В настоящее время на территории РФ в местах лишения свободы запрещается любое использование сотовой связи. Это требование распространяется не только арестантов, но и всех лиц, которые находятся на территории исправительных учреждений. При этом, как свидетельствует статистика ФСИН, у осужденных продолжают изымать большое количество мобильных телефонов и других гаджетов, позволяющих иметь незаконную связь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 179

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