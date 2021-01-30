ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ленобласти при выбросе сероводорода погиб рабочий, еще один в больнице
В Ленобласти при выбросе сероводорода погиб рабочий, еще один в больнице
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google
На смартфонах Honor вновь появятся сервисы Google
В Бухаресте прошла акция протеста из-за пожара в больнице, где погибли 6 человек
В Бухаресте прошла акция протеста из-за пожара в больнице, где погибли 6 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с британским дипломатомФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с британским дипломатом
В Кремле объяснили массовые задержания 31 январяВ Кремле объяснили массовые задержания 31 января
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрдЗа рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
СМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положениеСМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положение
Земан назвал Навального «российским националистом»Земан назвал Навального «российским националистом»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд


12:51
За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрдФото: vk.com

После введения американских санкций на счетах Виктора Вексельберга в западных банках оказалось замороженными более $1,5 млрд.

Об этом владелец группы "Ренова" рассказал Forbes.

Как заявил бизнесмен Виктор Вексельберг, после того, как власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций, на его счетах в иностранных банках в общей сложности было блокировано свыше $1,5 млрд.

По словам владельца группы "Ренова", наиболее болезненно он отреагировал при этом на реакцию окружающих. После решения американского руководства с Вексельбергом внезапно перестали общаться люди, от которых он совсем этого не ожидал.

Предприниматель также пояснил, что мог бы воспользоваться своими деньгами с разрешения Минфина США. Однако американское финансовое ведомство отказывается даже дать возможность направить средства Вексельберга "на благотворительные цели, на борьбу с пандемией". Бизнесмен уточнил, что "речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов".

В мае прошлого года Вексельберг рассказал, что обращался к руководству швейцарского банка Julius Baer с просьбой перевести блокированные там деньги на борьбу с коронавирусом. Однако администрация финансового учреждения ответила отказом, хотя речь шла не о бизнесе.

Вексельберг был внесен в "черный список", составленный американскими властями, еще весной 2018 года. По мнению предпринимателя, это можно считать абсолютным жизненным кризисом. Однако по состоянию на январь этого года бизнесмен остается одним из десяти богатейших людей в РФ. Согласно оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Вексельберга сейчас превышает $16 млрд.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 930

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В Краснодаре два человека погибли при обрушении башенного кранаВ Краснодаре два человека погибли при обрушении башенного крана
В РАН рассказали о надвигающейся магнитной буреВ РАН рассказали о надвигающейся магнитной буре
Российские вузы возобновляют очное обучениеРоссийские вузы возобновляют очное обучение
Резцова резко высказалась о возвращении ПодчуфаровойРезцова резко высказалась о возвращении Подчуфаровой
Франция закрывает границы на въезд и выезд за пределы ЕСФранция закрывает границы на въезд и выезд за пределы ЕС

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru