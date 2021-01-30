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За рубежом на счетах Вексельберга из-за санкций заблокировали более $1,5 млрд
12:51
Фото: vk.com
После введения американских санкций на счетах Виктора Вексельберга в западных банках оказалось замороженными более $1,5 млрд.
Об этом владелец группы "Ренова" рассказал Forbes.
Как заявил бизнесмен Виктор Вексельберг, после того, как власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций, на его счетах в иностранных банках в общей сложности было блокировано свыше $1,5 млрд.
По словам владельца группы "Ренова", наиболее болезненно он отреагировал при этом на реакцию окружающих. После решения американского руководства с Вексельбергом внезапно перестали общаться люди, от которых он совсем этого не ожидал.
Предприниматель также пояснил, что мог бы воспользоваться своими деньгами с разрешения Минфина США. Однако американское финансовое ведомство отказывается даже дать возможность направить средства Вексельберга "на благотворительные цели, на борьбу с пандемией". Бизнесмен уточнил, что "речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов".
В мае прошлого года Вексельберг рассказал, что обращался к руководству швейцарского банка Julius Baer с просьбой перевести блокированные там деньги на борьбу с коронавирусом. Однако администрация финансового учреждения ответила отказом, хотя речь шла не о бизнесе.
Вексельберг был внесен в "черный список", составленный американскими властями, еще весной 2018 года. По мнению предпринимателя, это можно считать абсолютным жизненным кризисом. Однако по состоянию на январь этого года бизнесмен остается одним из десяти богатейших людей в РФ. Согласно оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Вексельберга сейчас превышает $16 млрд.
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