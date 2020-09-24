Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России рекордно подорожало подсолнечное масло

07:07

Фото: smi2.net



Стоимость подсолнечного масла в течение недели возросла до уровня 74 175 рублей за тонну, обновив установленный ранее рекорд в 71 тыс., сообщает ТАСС.



Со ссылкой на компанию "Совэкон", специализирующуюся на анализе аграрных рынков, уточняется, что зафиксировано увеличение цены на подсолнечник.



По данным компании, несколько дней назад произошел скачок стоимости сырого подсолнечного масла. В результате средние котировки закрепились на уровне 6,6%, обновив рекорд и составив 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть РФ, с учетом НДС), указано в сообщении "Совэкона".



Эксперты при этом сообщают о возросшей цене на подсолнечник, рынок которого "резко развернулся" после того, как в ранее наблюдалась непродолжительная просадка. Сейчас средняя стоимость подсолнечника составляет 30 875 руб./ т (без НДС), поднявшись на 1 375 руб.



Как отмечают специалисты, причиной таких ощутимых изменений мог послужить рост экспортных цен на масло, который произошел ранее из-за активного нарастания мирового масличного комплекса. Многие переработчики в результате начали поднимать стоимость, после чего цены увеличились в диапазоне от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.



По мнению аналитиков "Совэкона", в ближайшее время можно ожидать сохранения повышательной динамики, учитывая оживление процесса закупок у маслозаводов. В качестве сдерживающих факторов сейчас выступают укрепившийся рубль и понижение мировых цен на соевое и пальмовое масла.



Автор: Злата Богатова

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