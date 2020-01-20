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Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
20.1.2020 22:33
Фото: livejournal.com
Партию норвежской нефти Johan Sverdrup приобрела "Белорусская нефтяная компания" (БНК).
Предполагается, что 80 тыс. тонн поступят через литовский порт Клайпеда уже 22 января, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей концерна "Белнефтехим" уточняется, что нефть была закуплена белорусской стороной для НПЗ "Нафтан" в Новополоцке. Сделка заключалась БНК, являющейся государственным нефтетрейдером и отвечающей за экспорт белорусских нефтепродуктов.
На фоне продолжительных переговоров об условиях поставок российской нефти, когда представители Москвы и Минска никак не могли прийти к соглашению, белорусский президент Александр Лукашенко отдал распоряжение о поиске альтернатив.
Указание было дано 31 декабря, вскоре после чего власти Беларуси заявили о том, что ряд государств, в том числе, Азербайджан и Казахстан, выразили готовность начать обсуждение вероятных поставок нефти в Беларусь.
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