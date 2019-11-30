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В России более чем на 20% выросло производство черной икры


30.11.2019 22:10
В России более чем на 20% выросло производство черной икрыФото: wixstatic.com

Рост производства черной икры в России в течение последнего года составил 23,3%, указано на сайте Росрыболовства, где приводятся данные Росстата.

Как стало известно, за период с января по сентябрь текущего года отечественными аквакультурными хозяйствами было в общей сложности произведено 32,7 тонны икры.

По данным Росрыболовства, подобная динамика обусловлена ростом численности аквакультурных хозяйств. Согласно действующему законодательству, начиная с 2005 года черную икру можно производить лишь на фермах такого типа.

Кроме того, ведомство отмечает, что в последнее время в таких хозяйствах все активнее создаются садки для осетровых рыб. На сегодняшний день разведением осетров занимаются в восьмидесяти хозяйствах, большая часть которых располагается в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

Автор: Злата Богатова

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