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СМИ: Зеленский получил «жесткий урок» от Путина, Меркель и Макрона
10.8.2019 13:28
Фото: prozoro.net.ua
Достаточно "жесткий урок" преподали Владимиру Зеленскому его иностранные коллеги - Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, пишет украинское издание "Главред",
Главы РФ, ФРГ и Франции четко продемонстрировали, что не собираются устраивать "экстренные встречи" после очередного нарушения перемирия в Донбассе.
Российский президент Владимир Путин, германский канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон преподали Киеву в лице Владимира Зеленского "жесткий урок", пишет "Главред". Политики дали ясно понять, что не собираются участвовать в каких-либо "экстренных встречах" после того, как на территории Донбасса вновь было нарушено перемирие.
Тактика, выбранная Владимиром Зеленским для взаимодействия с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, здесь не пройдет, убежден автор материала. По его мнению, украинский лидер представляет собой на сегодняшний день "неопытного популиста". Не понимая, насколько важную роль на международной арене может играть дипломатия, он полагается лишь на личный подход.
Зеленский, не имя "пока собственного видения, собственной стратегии", попросту не имеет представления о том, как разрешать ситуацию на Донбассе. В результате ему приходится вести себя "ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", — отмечается в публикации.
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