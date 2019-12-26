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Вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявили в розыск
00:14
Фото: hibiny.com
Мировой суд в Калмыкии объявил в федеральный розыск по делу о клевете Елену Батурину, передает ТАСС.
Решение было связано с ее неявками вдовы бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова на судебные заседания, пояснил ранее адвокат Дмитрий Савочкин.
По словам юриста, который представляет в суде интересы потерпевшей по данному делу стороны, ранее вдова Лужкова не явилась на судебные слушания. В результате Елена Батурина, являющаяся президентом компании Inteco Management, была объявлена в розыск.
Основанием возбуждения для уголовного дела по части 1 статьи 128.1 УК послужило заявления Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата самой богатой на сегодняшний день россиянки.
Информацию о том, что вынесено постановление, согласно которому вдова скончавшегося в начале декабря Юрия Лужкова объявляется в розыск, подтвердили в мировом суде судебного участка No 6 Элисты, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ранее судебное заседание уже не раз приходилось переносить из-за неявки подсудимой. Согласно действующему законодательству РФ подобные дела могут рассматриваться и в отсутствии обвиняемого. Однако суд в Калмыкии воспринял неявку Батуриной как пренебрежение, пояснил адвокат, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.
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