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Севший пьяным за руль депутат будет исключен из ЕР
30.11.2019 20:27
Фото: moyaokruga.ru
Депутат ГД Евгений Ревенко заявил о том, что пойманный пьяным за рулем Владимир Вдонин заслуживает жесткого наказания.
Ранее стало известно, как пензенский депутат во время задержания пытался предъявлять сотрудникам ГИБДД фальшивое удостоверение представителя Генеральной прокуратуры РФ.
По словам секретаря партийной комиссии по этике Евгения Ревенко, прокомментировавшего инцидент в своем инстаграме, депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина за подобные действия исключат из фракции и партии "Единая Россия". Как подчеркнул Ревенко, депутат позволил себе наплевать на закон и безопасность других людей, козыряя при этом фальшивым удостоверением. Секретарь комиссии выразил благодарность сотрудникам ГИБДД, оперативные действия которых позволили предотвратить возможную трагедию.
Осудив выходку Вдонина, Ревенко назвал его поведение аморальным и вызывающим. За подобное его необходимо жестко наказать, и разбирательство данного вопиющего случая секретарь намерен взять под свой личный контроль.
Выразив мнение о том, что местному филиалу партии следует как можно оперативнее вынести соответствующее решение, парламентарий напомнил о словах Владимира Путина, выступившего на прошедшем съезде "Единой России". В частности, тогда президент подчеркнул, что лидером может считаться лишь тот, кто может спросить "с себя строже, чем с других". Все партийцы, уличенные в нарушении закона, должны ответить за это в полной мере.
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