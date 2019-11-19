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Таллин потребовал вернуть «аннексированные Россией территории»
06:47
Фото: err.ee
Как заявил спикер эстонского парламента, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас, что Россия аннексировала порядка 5% территории этого прибалтийского государства.
Представитель официального Таллина заявил, что Москва должна вернуть земли для ратификации пограничного договора.
На своей странице в Facebook Хенн Пыллуаас отреагировал на недавнее заявление руководителя Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева - российский дипломат высказался о недействительности Тартуского мирного договора.
По словам эстонского деятеля, в Таллине не хотят "ни одного квадратного метра российской территории". Желание заключается лишь в возвращении земель, которые ранее "Россия аннексировала". Речь идет примерно о 5% эстонской территории, заявил Пыллуаас.
Спикер парламента Эстонии также отметил, что граница с РФ определяется в соответствии с Тартуским мирным договором, входящим в реестр действующих международных договоров ООН.
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