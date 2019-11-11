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В Забайкалье мужчина убил двух женщин и ранил своего годовалого сына
11.11.2019 15:24
Фото: v-moldove.ru
Полиция Агинского района Забайкальского края задержала местного жителя по обвинению в двойном убийстве - жертвами преступления стали гражданская жена мужчины и ее сестра. Кроме того, злоумышленник пытался расправиться с собственным годовалым сыном.
Как сообщает в понедельник региональное следственное управление СКР, в момент совершения преступления мужчина был пьян. В ходе очередного семейного конфликта он по меньшей мере два раза ударил ножом гражданскую супругу, а затем напал на ее сестру. От полученных ранений женщины 1969 и 1970 годов рождения погибли на месте.
Расправившись с женщинами, нападавший также нанес ножевой удар собственному сыну. Годовалого ребенка удалось спасти, ему оказывают помощь в медицинском учреждении.
Представители СУ СКР по краю отмечают, что обвиняемый попытался совершить самоубийство, но его остановили подоспевшие родственники. В настоящее время он уже взят под стражу, ему предъявили обвинения. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическую.
В начале октября произошло ЧП в Саратове, где погиб мужчина и двое его детей - полуторагодовалый мальчик от полученных ранений скончался на месте, а четырехлетнюю девочку пытались спасти в больнице, но не смогли. Глава семейства после конфликта с женой выбросился из окна девятого этажа.
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