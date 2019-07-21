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Прокуратура: пропавший в Польше пятилетний россиянин был убит
21.7.2019 22:56
Фото: life.ru
Ранее останки ребенка были найдены близ автострады, неподалеку от Варшавы.
Поиски мальчика, имеющего двойное гражданство, велись с 10 июля. Ребенка начали искать сразу после того, как было найдено тело его отца, бросившегося под поезд.
Как заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский, выступивший в телеэфире с комментарием по факту трагедии, имеются основания полагать, что ребенок был убит. В связи с этим правоохранительные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела.
В поисках мальчика были задействованы полицейские, в том числе кинологические расчеты, военные, пожарные и добровольцы. В мероприятиях также использовались вертолет и беспилотники.
По данным польских СМИ, в последнее время отношения между родителями ребенка разладились, они даже решили пожить отдельно. Кроме того, мать мальчика обращалась в полицию с заявлением о бытовом насилии. Незадолго до смерти мужчина отправил супруге сообщение, в котором написал, что она больше никогда не увидит ребенка. Вскоре после этого он бросился под поезд и погиб на месте.
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