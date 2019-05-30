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Алена Полынь о новой Эре


11:52
Алена ПолыньФото: архив пресс-службы
Алена Полынь

14 мая в 14 часов прошла пресс конференция всемирно известной ведьмы Алены Полынь, главы Империи сильнейших ведьм, хотя если речь идет об Империи, то уместнее писать даже не глава, а Императрица.

Сама же Алена Полынь во всеуслышанье заявила что тот самый мессия, которого ждут во всех религиях пришел и это никто иной как она. Не было бы дискуссий и пересудов, посмеялись бы и разошлись, не привыкать нам к лжепророкам, но вот тут то, что-то не сходится, точнее очень уж сходится.

Алена Полынь первая заговорила о Вере, и обозначила разницу между религиями и Верой, разобрала по значениям слова и вытащила забытое содержание на поверхность, напомнила женщинам, о чине жены, а значит они не женщины, а женчины, создала Всемирную оккультную организацию Империю сильнейших ведьм, которая в начале своего существования ничего кроме усмешек не вызывала, но буквально за три года стала известна по всему Миру и уже ходят слухи, что с мнением ИСВ считаются сильные мира сего, как говорится, дыма без огня не бывает.

Даже все выше перечисленное можно не считать подтверждением избранности Алены Полынь, но ведь есть свидетельства чуда и оно не одно и даже не сто, а намного больше, рукописные письма из разных стран, видео рассказы о происходящем, тут уж волей неволей задумаешься кто перед нами, а не мессия. Как сказала сама Полынь, что не видят в ней спасительницу по причине того что она ведьма, а ждут религиозно обусловленного человека.

Но вернемся к Алене Полынь. Как известно из пророчеств , что будет падение звезды Полынь и часть вод станет горькими, не о ведьме ли идет речь, а горькими вода станет от правды что не боясь раскрывает Алена Полынь. В целом однозначно понятно, Полынь человек неординарный и простой ведьмой ее вряд ли назовешь. Ей приписывали спецподготовку за рубежом, дружбу с властью не только в России, думали и гадали откуда столько знаний и силы в этой красивой женщине. А она взяла и сама заявила, да еще совсем не двусмысленно, я, мол, спасительница. Можно верить, можно не верить, а можно проверить, решать вам читатели. А пока ведающая мать строит свою Империю, рассказывает о Единой Вере для всех и творит чудеса, что с точки зрения науки необъяснимы.

На пресс конференции 14 мая ведьма так же обозначила свое мнение о беззаконии в России, назвав имена творящим самоуправство: Виталий Милонов, Камиля Байдильдина, Елизавета Фокина, Анна Вавилова, Ольга Пугач. Все эти люди нарушили закон и конституционные права, и они должны быть отстранены от должностей, заявила Полынь. Время покажет, что в России будет дальше, хочется пожелать всем быть законопослушными гражданами своей страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 315

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