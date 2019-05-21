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ХАМАС опроверг договоренность с Израилем о длительном перемирии
21.5.2019 08:29
Фото: rosconcert.com
Ранее в израильской прессе появились сообщения о том, что руководство еврейского государства смогло прийти к некому соглашению. Согласно новой договоренности, стороны заключили перемирие на полугодовой срок.
Представители руководства палестинского движения ХАМАС, под контролем которого находится сектор Газа, сведения такого рода решительно опровергли.
Информация поступила от официального представителя ХАМАС в секторе Газа Фаузи Бархума. По его словам, сведения о том, что стороны якобы заключили соглашение о перемирии на полгода, распространившиеся в израильских СМИ, являются неправдой. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Прокомментировав новость, Бархум также указал на то, что любого рода договоренности с израильскими властями должны быть основаны на приверженности Тель-Авива к выполнению соглашений, которые уже были достигнуты в прошлом.
Информацию о новом соглашении Палестины с Израилем не смог подтвердить и другой представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим.
Израильская пресса, рассказывая о том, что Тель-Авив смог договориться с ХАМАС о перемирии на полгода, отмечала, что в качестве посредников в переговорах участвовали представители Египта и ООН.
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