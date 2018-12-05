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В Подмосковье скончался раненый сотрудник ВОХР, сбежавший с оружием с охраняемого объекта
5.12.2018 22:33
Фото: vk.me
Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник умер в подмосковной больнице, передают российские СМИ.
Ранее появилась информация о том, что 61-летнего раненого мужчину нашли в лесу неподалеку от Гжели.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя подмосковного ГСУ СКР Евгения Кирюшина, 61-летнего раненого мужчину нашли в лесу близ Гжели в Раменском районе Московской области.
По данным ТАСС, мужчина выстрелил в себя, когда правоохранители пытались его задержать. Раненого сразу же госпитализировали, однако он скончался через пятнадцать минут после того, как его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него два огнестрельных ранения в области груди.
Ранее в СМИ появились сообщения о побеге сотрудника военизированной охраны Юрия Петрова, который состоял в охране моста в Муроме. Мужчина самовольно оставил свой пост, прихватив с собой оружие - автомат Калашникова, а также боеприпасы к нему, и поехал в направлении Москвы на собственном автомобиле ВАЗ-2109. После того, как разыскиваемого мужчину заметили на территории Подмосковья, правоохранительные органы объявили о введении в действие плана "Перехват".
Предположительно, причиной ЧП стали семейные проблемы, которые возникли у Юрия Петрова в связи с большими долгами, отметили представители полиции. По факту случившегося правоохранительные органы сейчас проводят проверку.
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