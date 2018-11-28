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Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столе


09:46
Не хлебом единым: мясные деликатесы на вашем столеФото: myjane.ru

Разнообразие мясных деликатесов не только восхищает и вдохновляет нас на кулинарные подвиги, но и обязывает к определённым знаниям: как правильно выбрать, приготовить и подать то или иное блюдо, каковы правила сервировки.
 
На первый взгляд все просто: купил, нарезал и выложил на тарелку. Но нюансы все-таки есть!

Для того, чтобы вы были уверены, что всё делаете правильно, воспользуйтесь нашими советами:

1. Видит око да зуб неймёт.

Как очистить сырокопчёную и сыровяленую колбасу, если оболочка снимается не так-то просто? Во-первых, радуемся: это хороший знак - чем труднее очистить сырокопчёную колбасу от оболочки, тем выше её качество! А, во-вторых, применяем небольшую хитрость: оборачиваем на короткое время колбасу в полотенце, смоченное кипятком, после чего срезаем хвостик и делаем лёгкий продольный надрез по длине, потом отделяем оболочку, потянув за край надреза. Для раскрытия вкуса сырокопчёных и сыровяленых колбас нарезаем их тонкими ломтиками острым ножом под углом 45°.
 
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2. «Пилите, Шура, пилите …».

Варёно-копчёные, полукопчёные, варёные и другие колбасы перед подачей очищаются об оболочки и нарезаются хорошо заточенным ножом. Полукопчёные и варёно-копчёные колбасы - под углом 30-35° кусочками средней толщины, варёные колбасы и ветчины - под прямым углом тонкими слайсами. Будет красиво!

3. Дифференцируем.

Не смешиваем! Все виды колбасных и мясных нарезок подают на стол на отдельной тарелке, не создавая соседства с другими продуктами – сырами, фруктами и т.д. Также не советуем украшать нарезки зеленью и салатом: всё это быстро завянет и будет уже не украшать, а совсем наоборот. Если дизайн сервировки нарезки предполагает наличие ярких акцентов из других продуктов (оливок, перчиков и т.п.), поместите их в небольшие красивые ёмкости и поставьте на блюдо с нарезками.

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4. Гусь свинье не товарищ

Мясные нарезки из разных видов мяса (курицы, свинины, телятины) нельзя смешивать, ассорти из таких нарезок будет красиво смотреться, если его выложить рядами – каждый ряд мяса одного вида. Это правило относится и к колбасам с разной степенью интенсивности запаха – их нужно подавать отдельно (например, чоризо отдельно от докторской колбасы).

5. В тренде!

Решение, на какие блюда выкладывать колбасные и мясные нарезки, принимаете вы, исходя из общего стиля сервировки и вашей креативности – строгих правил здесь нет. Блюдо может быть и круглым или квадратным, керамическим или фарфоровым, или даже деревянным. Кстати, о дереве: особую аутентичность столу придадут мясные или колбасные нарезки, поданные на специальной деревянной доске тёмных оттенков. Такие доски делаются из ценных пород дерева – оливы, вишни, дуба и т.п.

6. Где тонко, там не вилкой…

Чем перекладывать нарезку из общего блюда в персональные тарелки? Не руками и не индивидуальными столовыми приборами! Если вы попытаетесь подцепить обычной вилкой тонкий колбасный ломтик, то рискуете порвать его, не донеся до своей тарелки. Рядом с блюдом мясных и колбасных нарезок кладут среднего размера щипцы с закруглёнными концами или специальные сервировочные вилку и ложку, которые отличаются от обычных бо′льшей шириной.

7. Пионер всегда готов, а сосиска – через 5 минут.

Сардельки и сосиски отвариваются перед непосредственной подачей на стол и подаются, соответственно, горячими. Очищать сосиски и сардельки от оболочки до или после варки – дело вкуса: состав оболочки рассчитан на применение к ним высоких температур. Однако, в случае, если вы освободите сосиски от оболочки перед приготовлением, то во время отваривания они будут выглядеть не лучшим образом. Лучше сделать небольшой прокол оболочки. Сосиски отвариваем от 2 до 5 минут, а сардельки – от 5 до 10 минут. Отсчёт времени начинается с момента закипания воды. И неважно, на какой стадии вы поместите сосиски в воду – в начале варки или в момент закипания.

Подаём сосиски и сардельки обязательно с ножом и вилкой. И едим их горячими, отрезая по небольшому кусочку от целого и очищая от оболочки (если её ещё не снимали) тоже постепенно – по мере нарезания. Неправильным будет считаться моментальное нарезание всей сосиски на кусочки – она быстро остынет.

8. Сальвио гексиа!

Если после еды у вас осталась мясная или колбасная нарезка, накройте тарелку с нарезкой фольгой, плотно прижмите по краям и храните в холодильнике непродолжительное время. Условия хранения колбасных и мясных изделий всегда указаны на упаковке.

И, наконец, самое главное! Качество колбасных и мясных изделий напрямую зависит от качества сырья, из которого они изготовлены, то есть – от качества мяса. Мясо должно быть, в первую очередь, свежим. Обращайте внимание на производителя колбас и мясных изделий! Если производитель использует собственное сырьё – мясо от собственных ферм, то налицо отлаженная логистика сырья – короткий цикл доставки от фермы до мясоперерабатывающих комбинатов, и вероятность несоблюдения сроков и условий хранения сводится к нулю. А, значит, и качество продукции будет на высоте! Для изготовления колбасных и мясных изделий «Черкизово» используется только мясо с собственных ферм, гарантируя тем самым лучшее качество своей продукции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 313

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